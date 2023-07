Stefano De Martino replica a Belen dopo la separazione? La stories struggente

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro delle attenzioni a causa della loro presunta crisi sentimentale, che sta animando le discussioni durante questa calda estate. Entrambi sono stati coinvolti in voci e gossip, dando vita a una situazione molto discussa. Recentemente, Stefano De Martino ha pubblicato una storia su Instagram, in cui ha condiviso un estratto di un video in cui Justin Timberlake canta “A song for you” di Leon Russel, brano del 1970. Il significato delle parole della canzone sembra suggerire un particolare stato d'animo di Stefano, con versi come “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te” e “Nessuna è più importante per me” che lasciano intuire sentimenti profondi. Non è chiaro se questa scelta di condividere la canzone sia una risposta a Belen. D'altra parte, Belen aveva fatto una mossa simile qualche giorno prima, postando la copertina del brano “Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites” sui social.

Foto Kikapress; music Korben