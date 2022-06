Su Disney+ arriva Baymax!, la serie animata sul robot di Big Hero 6

In esclusiva sulla piattaforma streaming dal 29 giugno, torna l’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario Baymax che farà ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. La nuovissima serie di avventure nel campo dell’assistenza medica sarà ambientata nella fantastica città di San Fransokyo. «Ho pensato che sarebbe stato divertente fare una serie Disney+ con Baymax che interagisce con persone normali. - ha detto il creatore della serie Don Hall, che ha diretto il film premio Oscar del 2014 Big Hero 6 - In ognuno dei sei episodi, Baymax vuole solo aiutare qualcuno e, molto spesso, si tratta di persone che non vogliono essere aiutate. Parte per risolvere un problema fisico che ha identificato e, nel processo, arriva a toccare un aspetto più profondo, più emotivo fino ad essere quasi rivoluzionario in questo ruolo».