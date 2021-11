Taylor Swift da record: “All Too Well” è la canzone più lunga al #1, i primati dell nuovo album

È di Taylor Swift il record per la canzone più lunga che ha scalato le classifiche raggiungendo la prima posizione. Il brano in questione è “All Too Well (10 Minute Version)”, contenuto dell’ultimo progetto dell’artista dal titolo “Red (Taylor’s Version)”. La traccia pubblicata ha un lunghezza di oltre dieci minuti ed è la versione integrale della canzone uscita nell’ottobre 2012. L’attesa, evidentemente, era parecchia tanto da far volare ‘All Too Well (10 Minute Version)’ sul primo gradino della Billboard Hot 100. Supera, così, “American Pie” di Don McLean, per quattro settimane al vertice nel 1972 con i suoi 8 minuti e 37 secondi. E la traccia da record è solo la punta di diamante di una serie di primati che la Swift ha infranto in queste settimane.

