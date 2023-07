Temptation Island, Alessia accetterà il falò di confronto richiesto da Davide? Le anticipazioni

Nella prossima puntata di Temptation Island, la terza di questa nuova edizione, si terrà il falò di confronto tra Davide e Alessia. Nonostante sia stata relegata nella parte tarda della puntata, la coppia ha attirato l'attenzione con le loro dinamiche interessanti. Davide ha preso una decisione, annunciando di voler interrompere il loro percorso perché ha capito di essere ancora innamorato di Alessia. Ha chiesto a Filippo se fosse possibile chiamarla per avere un incontro. La risposta di Alessia e il loro futuro insieme saranno svelati nella prossima puntata. Nel video mostrato al falò, Davide ha definito Alessia stupida e cretina, attribuendo il problema ai sentimenti che prova per lei, che a volte rendono difficile per lui distinguere l'amore dall'affetto. Nella prossima puntata si scoprirà il destino della coppia: se usciranno insieme oppure se si separeranno definitivamente.

Foto Betti Soldati, Red Communications, ufficio stampa Mediaset; music Korben