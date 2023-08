Temptation Island, Filippo Bisciglia perché quel «Grazie ragazzi» dopo il programma

Il conduttore Filippo Bisciglia ha dedicato un messaggio a tutti i protagonisti di Temptation Island 2023, esprimendo un ringraziamento speciale alle coppie rimaste unite, a chi ha concluso il percorso da single e ai nuovi fidanzati. Ha condiviso due post su Instagram con le foto scattate con il cast di questa edizione, un mese dopo i falò di confronto. Ha scelto di separare gli ex in gruppi differenti, probabilmente per rispetto a chi ha chiuso la propria relazione. Nonostante le scelte di suddivisione, entrambi i gruppi sono stati accompagnati dalla stessa didascalia, in cui ha espresso gratitudine per aver vissuto con loro le gioie e i dolori in modo autentico. Il gesto è stato molto apprezzato dal pubblico di Temptation Island, che ha ringraziato a sua volta il conduttore.

Foto Betti Soldati; music Korben