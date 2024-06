Temptation Island, i dubbi sulla prima coppia Siria e Matteo: quei post di un anno fa

Per la fine di giugno 2024 è previsto il ritorno in pompa magna della nuova edizione di Temptation Island, l'isola dei tradimenti che ogni anno appassiona tantissimi telespettatori e che quest'anno ha già visto svelare il nome della prima coppia: Siria e Matteo. Tuttavia, già la prima coppia del reality show di Maria De Filippi ha svelato una serie di criticità notate subito dai fan più accesi del programma, sempre alla ricerca di scandali riguardanti i concorrenti di Temptation. Ma cosa ci sarà di tanto terribile riguardo ai due? Che cosa non torna ai telespettatori? e perché mai c'entrano i post pubblicati sui social dalla ragazza nel corso dell'ultimo anno? Photo Credits: MNComm, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset – Betti Soldati – per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications, Shutterstock; music by Korben MKdB