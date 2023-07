Temptation Island, i provini delle coppie non andranno mai in onda: ecco perché

L'undicesima edizione di Temptation Island è attualmente in corso e continuerà ad accompagnarci fino al 31 luglio. Tuttavia, sono emerse alcune novità riguardo ai provini di questa edizione e ad altre scene del programma che, a quanto pare, non avremo mai il piacere di poter vedere. Ma perché, nonostante il successo del reality di casa Mediaset, è arrivata una decisione di questo tipo? Cosa si nasconde dietro questa scelta della produzione? Per scoprirlo, andiamo ad analizzare le recenti rivelazioni di Raffaella Mennoia, storica collaboratrice di Maria De Filippi e autrice del programma.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, ufficio stampa Betti Soldati, Red Communications, Kikapress; music Korben