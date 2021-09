The Ferragnez, dove si potrà vedere la prima serie dedicata a Fedez e Chiara Ferragni

Dopo aver annunciato l’uscita del singolo Meglio del cinema (dal 24 settembre) arriva una nuova news dal mondo dei Ferragnez. La coppia più glam dei social ha, infatti, annunciato lo show non-fiction che li vede protagonisti per Amazon Original. The Ferragnez – La serie in otto episodi uscirà in esclusiva su Prime Video a dicembre 2021 raggiungendo 240 Paesi. «L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale sia per la nostra vita come famiglia – hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez – Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità».

Dove si potranno vedere gli episodi? I clienti Prime avranno accesso a ‘The Ferragnez – La serie tramite l’app Prime Video che permette anche la visione offline senza costi aggiuntivi. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

