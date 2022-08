Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. L’attesa sta per finire e, mentre il conto alla rovescia è agli sgoccioli, Disney+ diffone il trailer ufficiale dell’attesissima seconda stagione di The Kardashians, la serie originale che debutterà il 22 settembre solo su Disney+, con nuovi episodi in arrivo ogni giovedì.

Credits Disney