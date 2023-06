TheBorderline, Alessandro Gassmann chiede scusa dopo le polemiche: cosa ha scritto sui social

Alessandro Gassmann ha espresso le sue scuse dopo le controversie suscitate dalle sue dichiarazioni su YouTube riguardo agli youtuber e ai tragici eventi verificatisi a Casal Palocco, ovvero dopo la morte del piccolo Manuel in seguito a un incidente causato dai The Borderline. Tuttavia, è importante conoscere il contenuto esatto dei messaggi pubblicati sui social dal famoso attore e le ragioni che lo hanno spinto a ritrattare quanto precedentemente condiviso. Che cosa aveva postato esattamente Gassmann? E come mai ha deciso di chiedere scusa? Andiamo a scoprirlo insieme.

