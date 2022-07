TikTok, la hit estiva di Irama promossa in tutta Europa come ‘Summer Song of the Week’

È Irama l’artista che TikTok Italia ha scelto per l’iniziativa Summer Song of the Week, volta a promuove la musica del momento. Dal 29 luglio, infatti, spetta al nostro Paese proporre un brano per far ballare l’intera community europea. Si tratta della hit PamPamPamPamPamPamPamPam, promossa per una settimana sulla piattaforma nel vecchio continente. Il brano, dopo le proposte di UK, Germania e Francia, sarà in evidenza nella sezione Suoni su tutti i mercati europei. «Fin dal primo giorno sono stati tantissimi i video su TikTok che hanno usato questo suono – dichiara Irama – In ogni mio progetto la piattaforma ha trovato un modo nuovo e originale per accompagnare la mia musica». L’ultimo singolo è già stato utilizzato in oltre 60 mila video e da inizio luglio è presente nella playlist Hot 50 x Estate.

Foto credits Riccardo Trudi Diotallevi per Shining Production, grafiche TikTok Italia; foto da ufficio stampa Warner Music; music Perception from Bensound.com

