Tina Turner, il dettaglio notato dai vicini negli ultimi giorni prima della morte: cosa ha fatto la rockstar

La morte di Tina Turner ha provocato un gigantesco lutto nel mondo della musica, colpendo direttamente al cuore i suoi numerosissimi fan sparsi in tutto il globo. In tanti si stanno chiedendo come abbia trascorso gli ultimi giorni della sua vita lontano dai riflettori? Gli abitanti della pittoresca comunità di Kusnacht, situata sulle rive del lago di Zurigo, hanno generosamente condiviso dettagli preziosi sullo stile di vita della celebre regina del rock'n'roll. Nella cittadina svizzera, la cantante si era ritirata a vita privata, lontano dalle scene e dai palcoscenici illuminati che l’avevano vista protagonista per una vita intera. Ecco cosa hanno raccontato di lei.

