Tinder Italia sbarca su Instagram (con Tananai)

Tinder ha inaugurato il proprio canale Instagram in Italia con la campagna Follow to Match, in collaborazione con Tananai ed altri amati talent del mondo social. Tananai - giovane cantautore e fenomeno social che ha fatto dell’ironia il suo tono di voce - lo scorso sabato ha letteralmente infiammato il nuovo canale Instagram del brand. Per un’intera giornata il cantante ha risposto in chat privata a chiunque scrivesse in direct alla nuova pagina @tinder.italia, scambiandosi messaggi, video, foto e audio con gli utenti.

Foto Tinder Italia