Tommaso Paradiso: «Sentirci insieme è stato tutto»

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Tommaso Paradiso ha parlato del nuovo album Space Cowboy e ha ricordato il periodo del lockdown, quando un live improvvisato bastava a portare un po' di apparente serenità. «Durante il lockdown - dice Paradiso - ho sentito cantare le mie canzoni. Così ho deciso di fare un piccolo concerto sul mio terrazzo, vivendo in un punto molto alto di Bologna. In quel momento sentirci insieme è stato tutto. Lo ricordo con estrema emozione».

www.raiplay.it