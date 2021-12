Tommaso Primo in concerto al Ricciardi presenta l’ultimo album in uscita. Favola Nera è il disco dedicato al lato oscuro di Napoli, dal cinema di Capuano, alla letteratura di Malaparte e Lanzetta, al teatro di Viviani. «Nove tracce frutto di un percorso umano – afferma l’artista – scendendo nel bassoventre della città ho potuto incontrare le ragazze di via Argine, femminielli, giovani che scappano di casa, uno spaccato che si fa sempre più vicino, l’ho vissuto e l’ho fatto entrare nel progetto». Il musicista di Cavalleggeri, arriva a Capua il 29 dicembre alle ore 20.30 per l’ultimo concerto dell’anno, un modo per incoraggiare il teatro, da poco alle riprese dalla situazione pandemica.

Da settembre gli spettacoli dal vivo stanno avanzando con prudenza verso una nuova ripresa grazie anche all’attenzione continua dei lavoratori del settore più colpito dalla pandemia. «Con l’annullamento delle cene spettacolo per il gala di capodanno abbiamo voluto dare un segnale ai nostri spettatori - asserisce Gianmaria Modugno - prediligendo la salute pubblica e sperando in un duemilaventidue più sereno». Il direttore del teatro ricorda che l’esibizione si svolgerà nel pieno rispetto della nuova ordinanza con l’obbligo del green pass rafforzato.



Servizio di Dalia Coronato