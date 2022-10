Totti e Ilary, botta e risposta anche sui social: quelle stories con i figli che nascondono frecciatine

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto i social network per mandarsele a dire, pubblicando su Instagram una serie di contenuti e Stories che è difficile non inquadrare come frecciatine tra di loro. Dopo il video pubblicato da Francesco Totti (il primo insieme a Noemi Bocchi ad una serata in un locale), Ilary Blasi ha postato a sua volta una Instagram Stories. Niente discoteche né posti glamour: la conduttrice ha pubblicato una storia in cui si vede la figlia Isabel in una palestra, con i pattini ai piedi. Non sappiamo se sia o meno una frecciatina a Totti… fatto sta che lui ha risposto postando una foto del figlio Cristian.

Foto Kikapress; music Dreams from Bensound.com