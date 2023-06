Totti, il like alla ballerina di "Amici" Francesca Tocca scatena il gossip: cosa ne penserà Noemi?

Francesco Totti è stato pizzicato mentre mostra particolare interesse per il profilo Instagram di Francesca Tocca, una ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi nonché compagna di Raimondo Todaro. Ma i suoi mi piace alle foto della ballerina sarebbero scomparsi. Deianira Marzano, una nota esperta di gossip, ha tenuto traccia di questa situazione e ha prontamente evidenziato su Instagram l'attenzione dell'ex calciatore nei confronti della ballerina. Deianira ha aggiunto: «Totti è 4 giorni che mette like a tutte le sue foto». Tuttavia, ora non c'è più traccia di quei like. E adesso in tanti si stanno chiedendo cosa penserà la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, di tutta questa faccenda.

