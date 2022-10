Totti, ulteriori dettagli sulla festa organizzata da Noemi Bocchi: lo ha bendato e...

Dagospia ha rivelato nuovi dettagli sulla cena tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, le cui foto sono apparse su Chi e su Diva e Donna. La nuova fidanzata dell’ex calciatore infatti, avrebbe scelto per festeggiare il compleanno di Totti un ristorante sul mare di Santa Severa, l’Isola del Pescatore. Si tratterebbe dello stesso ristorante in cui Francesco Totti, molti anni prima, ha fatto la proposta di matrimonio a Ilary Blasi. Un posto quindi molto caro e colmo di ricordi. Per la festa, Noemi ha bendato il capitano, per condurlo poi a sorpresa nel ristorante, dove ad attenderlo c’erano gli amici e i figli, pronti a festeggiarlo con gioia. Sono trapelate informazioni anche sul menu della festa, che sarebbe stato tutto a base di pesce. Come dolce finale gli invitati hanno potuto gustare il tiramisù. Mentre il festeggiato, insieme a Noemi, ha assaggiato un dolce ricoperto di Nutella.

