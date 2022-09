Tv: presentato a Napoli il docufilm Sophia!

(LaPresse) È stato presentato oggi a palazzo Ischitella a Napoli il documentario Sophia! che andrà in onda stasera su Rai1, in occasione del compleanno della Loren che compie 88 anni. «L'idea viene dal fatto di avere talmente tanto materiale fotografico e video, era un peccato non aprire questa parte di documentari. È un grande onore per me essere qui oggi e dire la mia anche sulla parte cinematografica», spiega il presidente di LaPresse, Marco Durante, che è produttore della pellicola insieme a Rai documentari. Il docufilm è stato mostrato ieri sera in anteprima al cinema Filangieri di Napoli, all'interno del galà del cinema e della fiction della Campania. «Questo documentario di Marco Spagnoli ha tra i suoi meriti quello di mostrarci degli aspetti inediti di Sophia, svelandoci molto approfonditamente la sua umanità, la sua determinazione, insieme alla grande visibilità che ha sempre avuto, alla costruzione di una carriera grandissima e leggendaria, che non conosce interruzioni - osserva la presidente della Film Commission Campania, Titta Fiore - Questo film ci fa vedere anche con maggiore chiarezza la parte più nascoste di lei, ci sono interviste in cui Sophia si racconta senza veli e questo è molto interessante».