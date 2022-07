Ultimo, in 600mila da Bibione a San Siro: «Non ascoltate i piani B, vivete dento il piano A»

Partito da Bibione lo scorso 5 giugno con la data zero, Ultimo Stadi 2022 giunge al rush finale con il doppio appuntamento da tutto esaurito a San Siro. L’artista - il più giovane di sempre a esibirsi negli stadi – saluta il pubblico con undici sold out e 600mila biglietti venduti. Lo show è uno spettacolo pulito, con la schiena dritta, tutto musica, emozioni e cori (solo al Meazza sono 60mila a sera). Uno lo speech che Niccolò si concede: «La cosa importante, soprattutto in quest’era dove tutto si consuma sempre più velocemente e dura molto di meno, è ricordarci che il nostro tempo qui è limitato. […] Bisogna vivere dentro la passione che ognuno ha, senza ascoltare i piani B e vivere dentro il piano A. Questo è il consiglio che voglio dare, senza voler insegnare a nessuno. Vivere dentro la passione che avete è l’unico senso che c’è».

Foto di Francesco Prandoni, video da ufficio stampa