Un cofanetto per celebrare Raffaella Carrà: l’8 marzo esce la speciale raccolta “Joy”

Esce l’8 marzo “Joy”, una speciale raccolta dedicata ai maggiori successi discografici di Raffaella Carrà. Il best of omaggia l’icona dello spettacolo per raccontarne la modernità, il carisma e la capacità di coinvolgere il pubblico. Targato Sony Music, “Joy” è già in preordine e viene rilasciato in diverse versioni tra le quali uno Special Box in edizione numerata limitata La raccolta esce nella Giornata Internazionale della Donna (dal 4 marzo in digitale), con venti brani della carriera di Raffaella Carrà; e non mancherà qualche chicca per i grandi appassionati.

Foto ufficio stampa D. Mignardi, Kikapress; music Perception from Bensound.com