Un Nuovo Papà, il nuovo corto Disney di Natale è una celebrazione moderna delle famiglie

Si intitola Un Nuovo Papà il nuovo magico cortometraggio Disney di Natale, sequel di Lola. Un Nuovo Papà - proprio come il suo predecessore - è incentrato sull'unione familiare e sul potere della narrazione e debutta mercoledì 3 novembre 2021 su tutti i canali Disney in 45 paesi. Il corto racconta la storia di Nicole, la nipotina ormai cresciuta di nonna Lola, e dei suoi due figli Max e Ella nel momento in cui Mike, il nuovo papà, si trasferisce nella loro casa. Al centro della storia c'è un libro di racconti molto speciale, un prezioso oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale. Il libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami familiari. Ma anche la magia che si crea quando - leggendole insieme - le storie Disney e Pixar prendono vita dalle pagine. Il pubblico vedrà la famiglia avventurarsi in un viaggio nelle emozioni mentre si divertono a far vivere le loro classiche tradizioni natalizie.