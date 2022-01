Una rosa per Selena Gomez: il nuovo tatuaggio celebra l’amicizia con Cara Delevingne

L’ultimo tattoo che Selena Gomez si è regalata, fa bella mostra di sé nella parte alta della schiena. Si tratta di una grande rosa colorata, al centro del collo, i cui margini inferiori colano lungo la spina dorsale. «Ho sempre desiderato una rosa e ora ne ho una», dichiara la Gomez come riporta BuzzFeed. Ma Selena ha raccontato anche qualche dettaglio in più sul fiore in occasione dello show “Live with Kelly e Ryan”. Scopriamo, così, che il tattoo ha a che fare con il nomignolo che la sua amica Cara Delevingne le ha dato. «Mi chiama Rosebudm, quindi è un soprannome».

