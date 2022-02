Uncharted, il viaggio fuori dalle mappe di Tom Holland e Francesco Totti a Roma

Tom Holland - a Roma per il tour mondiale di promozione del suo nuovo film Uncharted - è stato protagonista di un divertente video social insieme a Francesco Totti, ambassador di Digitalbits. Per l'occasione Totti, personaggio simbolo della città eterna, si è calato nei panni di mentore e cicerone d'eccezione. I due si sono dati appuntamento al Colosseo per vivere un'avventura rocambolesca ispirata al film Uncharted in giro per la Città. Protagoniste alcune delle tante gemme e tesori nascosti della Capitale.