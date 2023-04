Uomini e Donne non andrà in onda venerdì: la decisione di Maria de Filippi

Uomini e Donne ha deciso di fermarsi nuovamente: non andrà infatti in onda la puntata prevista per il venerdì. Al suo posto ci sarà uno speciale di Amici che verrà trasmesso su Canale 5, dalle 14.45 alle 16.10 circa. Non è stato ancora reso noto di cosa tratterà esattamente lo speciale e la curiosità tra i fan del programma cresce di ora in ora. «Speriamo che non facciano vedere le solite cose come successe per un altro speciale», «Speriamo che i cantanti presentino i nuovi inediti!», «Faranno sicuro un televoto per vedere chi mandare in finale», hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Maria De Filippi in passato ha spiegato che, dopo così tanti anni, ha deciso di apportare alcuni cambiamenti ai suoi programmi, come ad esempio l'unione dei due troni di Uomini e Donne. Anche ad Amici ci sono state modifiche, come l'eliminazione della gara tra squadre e l'introduzione di un meccanismo basato sull'individualità dei ragazzi.

