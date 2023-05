Uomini e Donne story, le repliche creano il caos: «Non vogliamo vedere queste storie»

La stagione televisiva di Uomini e Donne è giunta al termine e, per riempire la pausa estiva, è stata trasmessa la prima puntata di Uomini e Donne Story, preparata per far rivivere ai telespettatori tutte le vicende accadute tra dame e cavalieri in questi mesi. Non tutti però hanno gradito la scelta della messa in onda: «Per carità fa sempre piacere rivederli ma perché perdere tempo lavorando per poter tirare fuori un collage/riassunto di questa edizione quando si potrebbe mandare in onda le puntate integrali dei vecchi troni senza alcuna fatica?», ha commentato un utente su Twitter. «Guardo Uomini e Donne story e mi ritrovo di nuovo Lavinia con il cui trono siamo tornati all’800 parlando di nobiltà e plebei...», ha commentato un altro utente, riferendosi al trono di Lavinia Mauro e al suo titolo nobiliare di famiglia. «Mediaset quest’anno non ce la fa proprio, non sono queste le story che vogliamo vedere», ha scritto qualcun altro.

