Usi spesso la stampante? Non commettere questi errori

È buona norma mettere in pratica abitudini green per tutelare l’ambiente sul posto di lavoro, che sia in ufficio o a casa. Per questo motivo, possiamo mettere in atto alcuni accorgimenti per utilizzare uno strumento immancabile come la stampante diminuendone l’impatto ambientale. Stampare in modo ecologico, infatti, è possibile e la tecnologia ci viene in supporto grazie a funzioni avanzate tra cui scegliere. Ovviamente, il primo passo è chiedersi se il documento che vogliamo stampare sia davvero necessario o possiamo farne a meno.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com