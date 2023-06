Valentina Nappi contro Maria Sofia Federico: la dichiarazione di Rocco Siffredi

Recentemente, durante una diretta su Twitch sul canale di GrenBaud, Rocco Siffredi ha menzionato Valentina Nappi, paragonandola a Maria Sofia Federico. Siffredi ha affermato che molte persone in Italia sono impazienti di vederli insieme in un video, ma ha sottolineato che ciò non accadrà mai. Il video con le parole di Rocco Siffredi è arrivato anche a Maria Sofia Federico, che lo ha condiviso su Twitter commentando: «Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto». Quando le è stato fatto notare la notevole somiglianza tra lei e Maria Sofia, Valentina Nappi ha risposto dicendo che Maria Sofia è molto più bella di lei, ma non ha neanche una frazione del suo coraggio. Ha anche aggiunto che non ha motivo di essere invidiosa e che di recente ha lavorato sul set di Rocco.

Foto Kikapress; music Korben