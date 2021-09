(Agenzia Vista) Venezia, 05 settembre 2021

La regista del film Mona Lisa and the Blood Moon, Ana Lily Amirpour, ha portato il suo amico a quattro zampe alla sfilata sul red carpet del Festival di Venezia. il cane è sembrato particolarmente a sua agio e si è messo in posa per i fotografi.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it