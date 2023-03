Viaggio nell'Italia delle eccellenze, da nord a sud: turismo ed enogastronomia premiati a Roma

Il 28 marzo 2023, allo Stadio Domiziano di Roma, Italive.it e Paniere d'Italia premieranno le eccellenze turistiche ed enogastronomiche del paese: tutti quei prodotti, eventi ed iniziative più originali, coinvolgenti e di qualità che gli stessi turisti hanno segnalato e poi votato, portandoli alla vittoria. 3.468 sono gli eventi che nel 2022 sono stati presentati per il riconoscimento di Italive.it – il territorio dal vivo, mentre 1322 sono i prodotti proposti per Paniere d’Italia: quasi 5000 realtà che diventano storie di un paese, il nostro, che da nord a sud non ha perso il gusto della qualità, disegnando il profilo di un paese dalle grandi ricchezze. L'appuntamento è per il 28 marzo dalle ore 10.30 allo Stadio di Domiziano, via di Tor Sanguigna 3, piazza Navona, Roma.

Foto via HF4, Shutterstock; music by Bensound