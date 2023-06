Vita in diretta, la frase sui celiaci mette in difficoltà Alberto Matano: «Sono celiaci perché...»

Durante l'ultima puntata della Vita in Diretta, si è sfiorata una sottile polemica sull'alimentazione e in particolare sulla celiachia, una malattia che procura seri disturbi nei casi di intolleranza al glutine. Concita Borrelli ha infatti affermato che: «La celiachia si referta con la colonscopia. Questi sono tutti finti celiaci: si fanno le analisi del sangue e dicono che sono celiaci perché non vogliono mangiare il pane e dimagrire». Alberto Matano ha immediatamente cercato di smorzare i toni della conversazione, per evitare di scatenare polemiche superflue. «Concita, dai: diciamo che ci sono persone povere che non possono mangiare come tutti noi. Ci sono anche i reali celiaci però, diciamolo», ha puntualizzato Matano, al fine di chiarire tali affermazioni.

