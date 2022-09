Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio nuova coppia del cinema in “Quasi Orfano”

Dal 6 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche “Quasi orfano” il nuovo film che vede protagonisti Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio e di cui vi mostriamo una clip in esclusiva. Sebbene la pellicola tragga ispirazione da un film francese, come ha spiegato lo stesso Carteni la sceneggiatura è stata riadattata tenendo presente le caratteristiche del cast. Il regista ha infatti dichiarato che Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio hanno regalato ironia, autenticità alla pellicola e messo in evidenza i sentimenti. Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design. Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano.

