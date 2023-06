Viva Rai2 si rifarà? Fiorello: «Un problema c'è, credo non si possa fare da nessuna parte»

L'ultima puntata di Viva Rai2 ha lasciato una domanda nel pubblico: ci sarà una seconda edizione? Fabrizio Biggio, ospite insieme a Mauro Casciari a Porta a Porta giovedì sera, ha dato una risposta a riguardo. «È sicuro al 99,9% che torneremo l'anno prossimo, c'è sempre quella piccola variabile», hanno rivelato. Biggio non ha negato la presenza di alcuni ostacoli, come il complicato rapporto di vicinato con i residenti di via Asiago: «Vogliamo rifarlo tutti, sempre se i condomini ce lo permetteranno. Siamo nelle loro mani». Anche Fiorello si è espresso sul tema durante la sua apparizione al Tg2 Post: «Devo essere sincero, credo che non si possa fare a via Asiago e se non si può fare a via Asiago, penso che non si possa fare da nessun'altra parte». «Deve per forza tornare per una seconda stagione, ne abbiamo tutti bisogno per iniziare le giornate al meglio», «Speriamo di rivedervi il prossimo inverno!», hanno twittato alcuni spettatori.

Foto Kikapress; music Korben