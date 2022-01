L’effetto nostalgia riesce sempre a fare breccia nei cuori delle persone. Anche in quelli degli emo. È stata annunciata la line up del “When We Were Young Festival” e i fan di emo e pop-punk fanno festa. L’evento si svolgerà a Las Vegas il 22 ottobre e gli headliner saranno i My Chemical Romance e Paramore.

