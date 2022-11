X Factor, Dargen gela tutti con una battuta un po' troppo spinta: la faccia di Fedez dopo la frase

Durante l'ultima puntata di X Factor è andato in onda un commento di uno dei giudici, Dargen D'Amico, che ha diviso il web. «A me non piace il sangue, a meno che non esca da un punto particolare della donna», ha affermato Dargen, con un tono che voleva sembrare una battuta forse uscita un po' male, tanto che non è passata inosservata nemmeno la reazione di Fedez, visibilmente stranito. «Posso dire che l'umorismo di Dargen è proprio pessimo?», «Insomma abbiamo capito che a capitan Dargen piace navigare nel mar rosso», hanno twittato alcuni utenti. Sui social c'è anche chi ha cercato di sdrammatizzare, difendendolo: «Ma veramente la meniamo sul fatto che bisogna superare il tabù sul mestruo e poi vi scandalizzate?», «Oggi tutti indignati per un po' di sangue, quando Rkomi per due volte ha fatto la battuta su ho le mie cose niente», hanno scritto altri.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com