X Factor fra urgenza espressiva, contaminazione e cambiamento: le parole dei giudici

Inizia X Factor 2021, che conferma al tavolo la squadra con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. «È un programma che ti mette nelle condizioni di migliorarti se ti approcci con umiltà e apertura mentale – esordisce Emma – Se non ti fermi al ruolo di giudice, da questo show impari tantissimo grazie al linguaggio dei giovani». Prende quindi la parola Hell Raton: «Sono felice di risalire a bordo di questa bellissima nave. Ho sentito i concorrenti parlare di necessità di suonare ed esprimersi: questo palco è per loro quell’occasione». «A me è sempre interessata la parte di racconto musicale – dice Manuel Agnelli – e quest’anno X Factor sta alimentando, non solo rappresentando, il cambiamento». Tocca, infine, a Mika: «C’è una grande contaminazione musicale e nello stesso tempo i concorrenti sono molto più crudi, meno sintetici. L’assenza delle categorie permette a noi giudici di non sprecare i talenti e arrivare ai live tutelando l’eccellenza».

