Z4r, il nuovo singolo “Maradona” in anteprima con Il Mattino

Anche Z4r, cantautore sardo, rende omaggio al mito di Diego Armando Maradona e Il Mattino offre in anteprima il suo nuovo singolo che si intitola, appunto, “Maradona”: «Sei nel San Paolo che urla Diego nell'86, dentro quel video in cui palleggia, sotto “Life is life”, l'incipit del pezzo, che parla di pallone come di vita, di passone come di amore. Un nome, un uomo, una leggenda il cui ricordo evoca moltissime sensazioni, a volte contrastanti, in ognuno di noi. Sentimenti forti, perché Diego ha sempre diviso, amore e odio. Per Z4R tuttavia, è soprattutto amore. L'amore di un popolo, quello argentino, l'amore di una città, quello di Napoli, eterno, indimenticato, sognato e segnato da momenti indelebili e irripetibili nella storia. Un amore che Napoli ha scritto e disegnato sulle proprie mura, dove Maradona abita da sempre, in ogni quartiere, in ogni angolo, nel colore del suo folklore, santificato, osteggiato simbolo di riscatto, sogni e speranze. L'omaggio al D10z diventa così un omaggio alla sua patria adottiva, al modo di vivere dei napoletani, a tutti gli scudetti che quotidianamente possiamo vincere se guardiamo al cielo e non a terra.