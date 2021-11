Zerocalcare, «Strappare lungo i bordi» è la serie più vista in Italia (e batte Squid Game)

«Strappare lungo i bordi», la serie di Zerocalcare uscita su Netflix il 17 novembre scorso, e già diventata un cult. La sua ironia, i suoi modi di dire e i personaggi storici che da sempre vivono il mondo del fumettista, sono i punti di forza della serie, che è anche il primo prodotto animato creato in Italia a finire tra le tendenze del servizio di streaming. «Strappare lungo i bordi», infatti, in pochi giorni è finito dritto in cima ai contenuti più visti, superando Squid Game e le nuove puntate di Narcos.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com