In un video pubblicato sui social, Bebe Vio annuncia che non parteciperà alle gare di sciabola ai giochi paralimpici di Tokyo 2020. Nel video, la schermitrice si rammarica per quanto avvenuto, ma resta il mistero sui motivi che hanno portato a questa decisione.

Foto: Kikapress; Music: «Memories» from Bensound.com