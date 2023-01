Calcio: Inter batte Napoli e riapre corsa scudetto

(Lapresse) Con un gol di Dzeko, l'Inter infligge al Napoli la prima sconfitta del suo campionato e riapre la corsa scudetto. Dopo 16 turni sono ora cinque i punti di distanza tra i partenopei e il Milan, che ha vinto 2-1 a Salerno con le reti di Leao e Tonali. Settimo successo di fila per la Juventus, 1-0 contro la Cremonese con gol nel recupero di Milik su punizione. Un rigore di Pellegrini basta invece alla Roma per superare il Bologna mentre la Lazio cade a Lecce 2-1. In coda importante vittoria sempre per 2-1 della Sampdoria sul campo del Sassuolo, pari 2-2 in rimonta dell'Atalanta a Spezia, 1-1 poi tra Fiorentina e Monza e tra Udinese e Empoli.