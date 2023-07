Calcio, Marsilio su ritiro Napoli in Abruzzo: «Sinergia vincente»

EMBED

(LaPresse) «È una sinergia vincente, da quando abbiamo aperto le porte al Napoli Calcio durante il Covid dimostrammo che l'Abruzzo era in grado di ospitare una squadra che aveva bisogno di impianti, di ospitarli in una struttura di livello e qualità, con servizi anche a livello gastronomico». Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dal palasport di Castel di Sangro (L'Aquila) per la presentazione del ritiro del Napoli Calcio in Abruzzo. «Oggi è il quarto anno. Il Napoli torna da Campione d'Italia, vedete la folla, l'entusiasmo e l'allegria e quindi anche la grande economia che si sta generando su tutto il territorio dell'Alto Sangro, ma anche dell'Abruzzo in generale», aggiunge.