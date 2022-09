Calcio, Napoli e Atalanta in vetta alla classifica

(LaPresse) Dopo Inter, Juventus e Roma cade anche il Milan nella settima di serie A. Rossoneri sconfitti 2-1 a San Siro dal Napoli che aggancia cosi in vetta alla classifica l'Atalanta. Azzurri avanti su rigore con Politano, poi il pareggio di Giroud. Decide una rete di Simeone. I bergamaschi espugnano l'Olimpico vincendo 1 a 0 contro la Roma. Match winner Scalvini, Mourinho espulso per proteste. Seconda in solitaria è l'Udinese che ha travolto 3-1alla Dacia Arena l'Inter in piena crisi. Incubo Juventus: bianconeri battuti 1-0 dal Monza, al primo successo in serie A. Traballano le panchine di Allegri e Inzaghi.