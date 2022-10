Calcio, serata di Champions per Inter e Napoli

(LaPresse) Terzo turno della fase a gironi di Champions League, stasera in campo Inter e Napoli. I nerazzurri, in crisi di risultati in campionato e con Simone Inzaghi sempre più in discussione, ricevono il Barcellona. Un match quasi decisivo per la qualificazione agli ottavi. I partenopei ad Amsterdam contro l'Ajax per cercare di confermarsi a punteggio pieno dopo i successi con Liverpool e Rangers. Domani tocca alle altre due italiane. Il Milan incerottato di scena a Londra con il Chelsea, la Juventus - ancora a 0 punti nel girone - ospita gli israeliani del Maccabi Haifa.