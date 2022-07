Calciomercato, Dybala è un giocatore della Roma

(Lapresse) Paulo Dybala è un giocatore della Roma. Il calciatore ha raggiunto un accordo nella notte, un triennale da 6 milione di euro, bonus inclusi. L'argentino, che arriva svincolato dalla Juventus, ha raggiunto il Portogallo, dove la squadra giallorossa è in ritiro. Per lui visite mediche e firma sul contratto: «Sono molto felice», le prime parole dell'attaccante. Il Milan e Zlatan Ibrahimovic, invecen, insieme per un'altra stagione. L'attaccante svedese ha firmato il contratto fino a giugno 2023 a 1.5 milioni di euro più bonus. Si attende solo l'ufficialità: lo svedese, che sta recuperando da una operazione al ginocchio, dovrebbe rientrare in campo a gennaio 2023.