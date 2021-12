Champions, la Juve chiude prima nel girone H

La Juventus chiude al primo posto il suo girone di Champions League. I bianconeri hanno battuto di misura 1-0 gli svedesi del Malmö grazie a un gol di Kean e hanno approfittato del 3-3 del Chelsea sul campo dello Zenit di San Pietroburgo per superare in vetta i campioni d'Europa. Rinviato invece a oggi alle 19 a causa della neve il match di Bergamo dell'Atalanta contro il Villarreal . I nerazzurri devono vincere per passare il turno. Oggi si chiude la fase a gironi di Europa League. Il Napoli deve battere il Leicester al Maradona per passare il turno mentre la Lazio sfida il Galatasaray per il primo posto nel girone. La Roma in Conference League sfida a Sofia il Cska.