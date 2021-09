Champions, la Juve manda ko i campioni del Chelsea

Vittoria di prestigio per la Juventus nel secondo turno della fase a gironi di Champions. I bianconeri si sono imposti 1-0 sul Chelsea, campione d'Europa in carica, allo Stadium e ora guidano con 6 punti il gruppo H. Decisivo un gol a inizio ripresa di Chiesa. Successo per 1-0 anche per l'Atalanta che si è imposta in casa sugli svizzeri dello Young Boys grazie a una rete di Pessina. I bergamaschi volano in testa al gruppo F. Stasera Napoli e Lazio impegnate in Europa League contro due squadre di Mosca, lo Spartak e la Lokomotive, Roma in Conference League sul campo degli ucraini dello Zorya.