Champions League, stasera in campo Juventus e Atalanta

Stasera torna la Champions League con le gare del quarto turno della fase a gironi. La Juventus – reduce da due ko consecutivi in campionato – ospita allo Stadium lo Zenit San Pietroburgo: con una vittoria i bianconeri, a punteggio pieno nel loro girone, chiuderebbero il discorso qualificazione con due giornate di anticipo. Impegno più complicato per l'Atalanta che riceve a Bergamo il Manchester United. Fischio d'inizio delle due partite alle ore 21. Domani, invece, toccherà a Inter e Milan. Nerazzurri in campo a Tiraspol contro lo Sheriff, i rossoneri a San Siro contro il Porto.