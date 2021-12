Champions, il Milan perde e dice addio all'Europa

(LaPresse) Il Milan di Pioli perde contro il Liverpool e dice addio all'Europa. I rossoneri battuti a San Siro 2-1 dalla squadra di Klopp nell'ultimo match del girone di Champions League. Sconfitta anche l'Inter battuta in trasferta 2-0 dal Real Madrid di Ancelotti: i neroazzurri chiudono il girone come secondi. Oggi tocca alle altre due italiane: Alle 18:45 la Juventus già qualificata affronta il Malmoe a Torino, alle 21 l'Atalanta si gioca in casa l'accesso agli ottavi contro il Villareal.