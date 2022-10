Champions, Napoli agli ottavi. L'Inter sfiora l'impresa a Barcellona

Il calcio italiano rialza la testa in Champions grazie a Napoli e Inter. I partenopei nel quarto turno della prima fase hanno battuto per 4-2 l'Ajax al Maradona restando a punteggio pieno nel gruppo A e staccando il pass per gli ottavi con due giornate di anticipo. I nerazzurri invece hanno pareggiato per 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona sfiorando una storica impresa. Oggi in campo Europa e Conference League. La Roma impegnata in Spagna contro il Betis, la Lazio ospita gli austriaci dello Sturm Graz. La Fiorentina di Italiano affronta gli Hearts al Franchi.