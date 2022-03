Champions, tre gol di Benzema e il Real elimina il Psg

(LaPresse) Il Real madrid fa fuori in rimonta il Paris Saint Germain e si qualifica per i quarti di Champions League. Dopo l'1-0 dell'andata a favore dei francesi, la gara di ritorno al Bernabeu finisce 3-1 per i blancos, grazie a una tripletta di Karim Benzema nella ripresa. Avanza anche il Manchester City a cui è bastato lo 0-0 casalingo contro lo Sporting Lisbona dopo il 5-0 dell’andata in Portogallo. Oggi in campo Atalanta e Roma. I bergamaschi alle 21 affrontano il Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di Europa league mentre alle 18.45 i giallorossi sono di scena in Olanda contro il Vitesse nell'andata degli ottavi di Conference League.